Johnson & Johnson é processada no Reino Unido por talcos suspeitos de causar câncer

A gigante farmacêutica americana Johnson & Johnson é alvo de uma ação coletiva no Reino Unido por talcos suspeitos de conter amianto e de terem causado câncer, informou nesta quinta-feira (16) o escritório de advocacia que representa os demandantes. De acordo com o escritório KP Law, que apresentou a ação ao Tribunal Superior de Londres e afirma representar mais de 3.000 demandantes, o valor da indenização exigida pode chegar a mais de um bilhão de dólares (5,4 bilhões de reais na cotação atual).

A denúncia, "que abrange o período de 1965 a 2023, detalha como a Johnson & Johnson sabia que seus produtos à base de talco continham fibras cancerígenas, incluindo amianto, há mais de cinquenta anos e optou por mantê-los no mercado", indicou o escritório de advocacia em um comunicado. Os usuários deste produto, retirado do mercado britânico em 2023 (três anos após sua proibição nos Estados Unidos e no Canadá), teriam desenvolvido diferentes tipos de câncer, especialmente na pleura, no peritônio e nos ovários. Em 2023, a Johnson & Johnson, que continua focada nas áreas farmacêutica e de dispositivos médicos, separou sua divisão de produtos de consumo massivo e cuidados pessoais, dando origem a uma nova empresa independente chamada Kenvue. Contactada pela AFP, a Johnson & Johnson considera que a Kenvue herdou "todas as obrigações presumíveis relacionadas aos litígios sobre o talco fora dos Estados Unidos e do Canadá".

Um porta-voz da Kenvue afirmou, por sua vez, que "anos de testes realizados por laboratórios independentes e renomados, universidades e autoridades sanitárias no Reino Unido e em todo o mundo" comprovam que o produto é seguro, "não contém amianto e não causa câncer". Em abril, a justiça americana rejeitou uma oferta da Johnson & Johnson, que propunha, sem reconhecer sua responsabilidade, pagar cerca de 8 bilhões de dólares (43,7 bilhões de reais na cotação atual) em 25 anos para resolver 90 mil ações civis naquele país relacionadas a problemas de ovários (99,75% das denúncias atuais). Desde julho de 2024, o talco é classificado como provavelmente cancerígeno pela Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer (IARC, na sigla em inglês) da Organização Mundial da Saúde (OMS).