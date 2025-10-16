Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Itália quer fazer período de treinos em fevereiro para repescagem da Copa

Autor AFP
Tipo Notícia

A Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) espera receber a autorização de seus clubes para organizar um período de treinos da 'Azzurra' em fevereiro para a disputa de uma eventual repescagem para a Copa do Mundo de 2026, indicou, nesta quinta-feira (16), o seu presidente.

"Apelando à sensibilidade da Serie A, existe a possibilidade de organizar um período de treinamento de pelo menos dois dias, em 9 e 10 de fevereiro, para que haja uma reunião [da seleção] entre novembro e março", explicou o presidente da FIGC, Gabriele Gravina, durante uma coletiva de imprensa.

"Parece que há uma janela aberta para conversar sobre isso, mas ainda temos duas partidas a disputar [...] Vamos refletir melhor depois [dos dois jogos] sobre o que será preciso fazer", acrescentou.

Depois da vitória contra Israel por 3 a 0 na terça-feira, a Itália garantiu, na pior das hipóteses, terminar a eliminatória na segunda posição do Grupo I.

Teoricamente, ainda pode ficar em primeiro e garantir a classificação direta à Copa do Mundo de 2026, à frente da Noruega, se vencer suas duas últimas partidas, entre elas o duelo contra a seleção de Erling Haaland em 16 de novembro no estádio San Siro.

Mas a Noruega, que tem três pontos de vantagem para a 'Azzurra', tem 26 gols de saldo, contra 10 da Itália.

A perspectiva de disputar a repescagem traz péssimas lembranças aos italianos. A 'Azzurra' ficou de fora das duas últimas copas ao ser derrotada pela Suécia na repescagem para o Mundial de 2018, e para a Macedônia do Norte na de 2022.

jr/bm/iga/rpr/am

