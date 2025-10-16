Itália quer fazer período de treinos em fevereiro para repescagem da Copa

"Apelando à sensibilidade da Serie A, existe a possibilidade de organizar um período de treinamento de pelo menos dois dias, em 9 e 10 de fevereiro, para que haja uma reunião [da seleção] entre novembro e março", explicou o presidente da FIGC, Gabriele Gravina, durante uma coletiva de imprensa.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) espera receber a autorização de seus clubes para organizar um período de treinos da 'Azzurra' em fevereiro para a disputa de uma eventual repescagem para a Copa do Mundo de 2026, indicou, nesta quinta-feira (16), o seu presidente.

"Parece que há uma janela aberta para conversar sobre isso, mas ainda temos duas partidas a disputar [...] Vamos refletir melhor depois [dos dois jogos] sobre o que será preciso fazer", acrescentou.

Depois da vitória contra Israel por 3 a 0 na terça-feira, a Itália garantiu, na pior das hipóteses, terminar a eliminatória na segunda posição do Grupo I.

Teoricamente, ainda pode ficar em primeiro e garantir a classificação direta à Copa do Mundo de 2026, à frente da Noruega, se vencer suas duas últimas partidas, entre elas o duelo contra a seleção de Erling Haaland em 16 de novembro no estádio San Siro.

Mas a Noruega, que tem três pontos de vantagem para a 'Azzurra', tem 26 gols de saldo, contra 10 da Itália.