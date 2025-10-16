Israel: data para abertura da passagem de Rafah será anunciada posteriormente
O governo de Israel afirmou que a data de reabertura da passagem fronteiriça de Rafah, entre o Egito e Gaza, será anunciada em uma fase posterior e que não permitirá a entrada de ajuda humanitária por este local.
"A data de abertura da passagem de Rafah para o movimento de pessoas será anunciada apenas em uma fase posterior, uma vez que a parte israelense, ao lado da parte egípcia, complete os preparativos necessários para a abertura", afirmou em um comunicado o organismo do Ministério da Defesa israelense responsável pelos assuntos civis palestinos.
"É necessário enfatizar que a ajuda humanitária não transitará pela passagem de Rafah. Isso nunca foi acordado", afirmou o COGAT. "A ajuda continuará entrando na Faixa de Gaza por outras passagens", acrescentou.
