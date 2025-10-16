Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hamilton classifica rumores sobre Horner como uma 'distração' para Ferrari

Autor AFP
Tipo Notícia

Lewis Hamilton afirmou nesta quinta-feira (16) que os rumores que vinculam Christian Horner à Ferrari são infundados e uma "distração" para a equipe, que busca sua primeira vitória do ano no Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 deste fim de semana.

Em declarações no paddock do Circuito das Américas, em Austin, Texas, antes da corrida de domingo, o sete vezes campeão mundial disse estar ciente dos rumores que circulam na mídia italiana, mas que não fazia ideia de onde eles surgiram.

O britânico Horner tem buscado voltar à Fórmula 1 após ter sido demitido em julho, depois de duas décadas de grande sucesso à frente da equipe Red Bull.

Atualmente, ele desfruta de um período de descanso após ter acordado os termos de sua saída do time de Milton Keynes. Horner também foi relacionado a equipes como Aston Martin e Haas, entre outras.

O atual chefe da Ferrari, o francês Fred Vasseur, assinou uma extensão de contrato no início desta temporada e foi fundamental para a contratação de Hamilton pela Scuderia neste ano.

"Não sei de onde surgiram os rumores, então não posso esclarecer muito sobre isso, mas é um pouco incômodo para nós como equipe", disse Hamilton.

"A equipe deixou clara sua posição ao renovar com Fred, e tanto ele quanto eu, e toda a equipe, estamos trabalhando muito duro pelo futuro do time", acrescentou.

Hamilton, de 40 anos, afirmou que o progresso da Ferrari nesta temporada tem sido subestimado, já que a equipe melhorou seu desempenho enquanto ainda persegue sua primeira vitória e o primeiro pódio do multicampeão britânico.

"Essas coisas, naturalmente, não ajudam", acrescentou Hamilton, cinco vezes vencedor no circuito de Austin, embora não vença uma corrida desde julho de 2024.

A Ferrari conseguiu um memorável dobradinha na corrida do ano passado em Austin.

"Sei que todos na fábrica estão trabalhando muito duro e estão muito focados", afirmou. "Para mim, trata-se de tentar manter a concentração no objetivo que temos pela frente e de trabalhar no carro do próximo ano".

"Estamos tentando estabelecer as bases este ano para que na próxima temporada possamos ter uma execução melhor e um desempenho geral superior", continuou. "Por isso, estamos realizando muitas reuniões e tentando garantir que todos sigamos na direção certa".

