Hamas afirma seu compromisso com plano de paz e devolução de corpos de todos os reféns

O Hamas reiterou nesta sexta-feira (17, data local) o seu compromisso com o acordo de cessar-fogo em Gaza negociado com Israel, sob os auspícios dos Estados Unidos, e afirmou seu desejo de entregar todos os corpos restantes dos reféns.

"O processo de restituição dos corpos dos prisioneiros israelenses pode levar algum tempo, já que alguns desses corpos foram enterrados em túneis destruídos pela ocupação [Israel], enquanto outros permanecem sob os escombros de edifícios que bombardeou e demoliu", detalhou o movimento islamista palestino no Telegram.

Israel acusa o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro, que previa o retorno de todos os reféns, vivos e mortos, antes da segunda-feira.

