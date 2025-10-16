Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França viola sistematicamente direitos dos menores migrantes, denuncia comitê da ONU

Autor AFP
Tipo Notícia

A França comete "violações graves e sistemáticas" dos direitos dos menores migrantes desacompanhados e muitos sobrevivem sem teto em condições degradantes, denunciou nesta quinta-feira (16) um órgão da ONU.

O Comitê dos Direitos da Criança da ONU indicou que a França concede proteção a menores desacompanhados, mas alertou que procedimentos defeituosos de avaliação da idade têm levado muitas crianças migrantes a serem tratadas erroneamente como adultos.

Isso impede que elas tenham acesso ao sistema de proteção infantil e as expõe "a um alto risco de serem vítimas de tráfico, abuso, maus-tratos e violência policial", afirma o relatório.

O comitê indicou que não há dados oficiais sobre o número de menores migrantes desacompanhados que foram afetados, mas alertou que o problema é "generalizado e persistente".

Composto por 18 especialistas independentes, o Comitê tem a tarefa de supervisionar como os países aplicam a Convenção sobre os Direitos da Criança.

Este órgão determinou que a França não cumpriu suas obrigações e violou vários direitos, entre eles o direito à saúde e à educação, e a proibição de detenções por motivos relacionados à migração ou a tratamentos desumanos ou degradantes.

Os especialistas apontaram que, na França, só se presume que alguém é menor de idade depois que é tomada uma decisão sobre a avaliação da idade da pessoa, o que significa que muitos jovens são tratados erroneamente como adultos durante esse procedimento que dura meses.

Muitos deles "são obrigados a sobreviver nas ruas, em parques ou em acampamentos improvisados, sem comida nem água potável suficientes, e sem assistência médica ou educação", alertaram.

As conclusões deste comitê não são vinculativas, mas têm um peso simbólico.

O governo da França respondeu, de acordo com um documento ao qual a AFP teve acesso, que um plano estratégico para o período 2023-2027 destinado à proteção judicial de jovens vulneráveis "reforçou e coordenou os esforços para dar prioridade, em particular, a grupos vulneráveis", como menores desacompanhados.

