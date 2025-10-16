França prende quatro suspeitos de planejar ação contra opositor russo

A França prendeu quatro pessoas suspeitas de fazer parte de um suposto complô contra um opositor russo, informaram os promotores antiterrorismo nesta quinta-feira (16). O jornal Le Parisien informou que Vladimir Osechkin, que dirige a organização não governamental Gulagu.net, especializada em expor abusos em prisões russas, foi alvo de um "complô de eliminação".

Contactados pela AFP, os promotores não quiseram identificar o opositor russo em questão. "A Procuradoria Nacional Antiterrorismo (PNAT) abriu uma investigação pelo crime de participação em uma associação terrorista com o objetivo de preparar um ou mais crimes contra pessoas", escreveu em um comunicado. Quatro homens com idades entre 26 e 38 anos foram presos na segunda-feira. Segundo o Le Parisien, eles são cidadãos franceses ou provenientes do Daguestão, na região do Cáucaso do Norte, na Rússia. A Procuradoria Antiterrorismo abriu uma investigação preliminar sobre o suposto complô em 19 de setembro e solicitou aos serviços de inteligência franceses que investigassem o caso, acrescentou.