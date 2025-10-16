Filho de presidente da Bolívia é detido por caso de violência doméstica

Um filho do presidente da Bolívia, Luis Arce, foi detido nesta quinta-feira (16) pelo Ministério Público do departamento de Santa Cruz que o investiga por uma denúncia de "violência doméstica", informou órgão judicial. Em meados do mês passado, a promotora Jessica Echeverría emitiu um mandado de prisão contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, de 33 anos, após receber uma denúncia "por violência familiar ou doméstica".

O máximo responsável do Ministério Público de Santa Cruz, Alberto Zeballos, disse, em coletiva de imprensa, que Arce Mosqueira se apresentou para prestar esclarecimentos a Echeverría, acompanhado de seu advogado. "Marcelo Arce Mosqueira, até o momento, encontra-se nas instalações da FELCV", a delegacia especializada em violência doméstica, revelou Zeballos. Nas próximas horas, o filho do presidente será colocado à disposição de um juiz, que resolverá seu futuro judicial. "O Ministério Público pediu sua prisão preventiva por 180 dias", informou Zeballos. O órgão judicial não quis revelar a identidade da vítima, que apresentou um atestado médico que lhe concedia 12 dias de impedimento físico.