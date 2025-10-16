Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Federação Internacional de Tênis será renomeada 'World Tennis' em 2026

Federação Internacional de Tênis será renomeada 'World Tennis' em 2026

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
A Federação Internacional de Tênis (ITF) mudará seu nome em 2026 para "World Tennis", anunciou nesta quinta-feira (16) o órgão responsável, entre outras coisas, pela organização do torneio olímpico, da Copa Davis e da Copa Billie Jean King.

Fundada em 1913 em Paris como "International Lawn Tennis Federation", a organização adotou seu nome atual em 1977. 

Com o novo nome, aprovado por uma "maioria esmagadora" das federações nacionais membros da ITF, a entidade busca "refletir melhor o papel da organização", de acordo com um comunicado à imprensa divulgado nesta quinta-feira.

"Essa mudança proporcionará uma identidade mais clara" para a ITF e "alinhará a marca com outros grandes órgãos reguladores do esporte global", como a World Athletics para o atletismo ou a World Aquatics para a natação. 

A ITF é um dos sete órgãos reguladores do tênis mundial, juntamente com a ATP (circuito masculino), a WTA (circuito feminino) e os organizadores dos quatro torneios do Grand Slam: o Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e o Aberto dos Estados Unidos.

