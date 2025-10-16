Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Déficit orçamentário dos EUA cai ligeiramente apesar do aumento de receitas com tarifas

Autor AFP
Tipo Notícia

O déficit orçamentário dos Estados Unidos diminuiu ligeiramente durante o último ano, apesar de um forte aumento nas receitas devido às altas tarifas alfandegárias impostas pelo presidente Donald Trump, segundo dados do Departamento do Tesouro divulgados nesta quinta-feira (16).

O déficit total diminuiu 2% durante o ano fiscal de 2025, que terminou em setembro, situando-se em 1,775 trilhões de dólares (9,64 trilhões de reais), 41 bilhões a menos do que em 2024.

As receitas provenientes de tarifas alfandegárias aumentaram mais do que o dobro (142%), alcançando 202 bilhões de dólares (1,10 trilhão de reais), contra 84 bilhões no ano anterior (456 bilhões de reais). Segundo o Departamento do Tesouro, trata-se de um "recorde".

As notáveis receitas provenientes de tarifas alfandegárias foram insuficientes para reduzir fortemente o déficit.

Segundo o Tesouro dos Estados Unidos, o déficit do governo federal representaria 5,9% do produto interno bruto (PIB) em 2025, em comparação com 6,3% em 2024. Trata-se de uma estimativa, já que os dados do PIB para o período ainda não foram publicados.

Trump impôs tarifas generalizadas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos e direcionou impostos específicos a certos setores, como o aço, o alumínio e os automóveis.

De acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira, os impostos pagos por indivíduos aumentaram 6% durante o ano, passando de 3,3 trilhões de dólares (17,93 trilhões de reais) para 3,5 trilhões de dólares (19,02 trilhões de reais).

Por outro lado, os impostos corporativos brutos arrecadados diminuíram 14%, situando-se em 486 bilhões de dólares (2,64 trilhões de reais).

