Colaborador próximo de Giorgio Armani é nomeado diretor do grupo

O diretor-geral adjunto da Giorgio Armani, Giuseppe Marsocci, substituirá o fundador, falecido em setembro, à frente do grupo, anunciou a empresa nesta quinta-feira (16) em um comunicado. Marsocci, de 61 anos, ingressou na Armani em 2003 e dirigiu as atividades da empresa na América do Norte antes de se tornar diretor adjunto a partir de 2019.

O conselho de administração da empresa dedicada à moda, decoração e setor imobiliário "adquirirá sua forma definitiva nas próximas semanas", "uma vez concluídos os trâmites e a execução do testamento" de Giorgio Armani, indicou o grupo. Esta primeira nomeação é uma "importante confirmação da vontade unânime da família Armani de dar continuidade ao projeto que Giorgio Armani construiu e apoiou durante 50 anos" e deve permitir "iniciar uma nova etapa sem interrupções", acrescentou. Em seu testamento, Giorgio Armani pediu a seus herdeiros que, a médio prazo, cedessem seu império a um gigante do luxo como a LVMH ou a L'Oréal. O parceiro e braço direito de Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, assim como seus dois sobrinhos, serão responsáveis por tomar essas decisões, na qualidade de acionistas da fundação Armani.