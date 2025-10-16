Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

British Library reimprime cartão de associado de Oscar Wilde, expulso por homossexualidade

AFP
AFP Autor
Notícia

A British Library entregará nesta quinta-feira (16) ao neto de Oscar Wilde um cartão de associado da instituição em nome do famoso escritor irlandês, 130 anos depois de ele ter sido retirado devido à sua condenação por homossexualidade.

Em 1895, o conselho de administração da famosa biblioteca londrina expulsou Oscar Wilde após sua condenação à prisão por "indecência grave", em uma época em que as relações homossexuais eram ilegais.

A British Library anunciou em junho que prestaria homenagem ao escritor reimprimindo esse cartão, com uma foto do autor de "O Retrato de Dorian Gray".

O cartão será entregue a Merlin Holland, neto de Oscar Wilde, nesta quinta-feira à noite, durante uma cerimônia organizada na biblioteca.

"A entrega de seu cartão é um belo gesto de desculpa, e tenho certeza de que seu espírito ficará comovido e encantado", declarou Merlin Holland, que está lançando uma biografia de seu ilustre avô.

Intitulado "After Oscar: The Legacy of a Scandal" (Depois de Oscar: o legado de um escândalo, tradução livre), o livro aborda a reabilitação póstuma do autor, cuja carreira terminou em desgraça e pobreza após ser condenado a dois anos de prisão.

Wilde morreu em Paris em novembro de 1900, aos 46 anos.

A homossexualidade foi descriminalizada em 1967 na Inglaterra e no País de Gales, e posteriormente na Escócia e na Irlanda do Norte, no início da década de 1980.

