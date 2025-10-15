Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Viagem do papa ao Líbano será mensagem de paz, diz patriarca maronita

Tipo Notícia

A visita do papa Leão XIV ao Líbano, prevista para o fim de novembro, enviará uma "mensagem de paz e esperança" para uma região devastada pela guerra, declarou, nesta quarta-feira (15), o patriarca maronita Bechara al Rai, em entrevista à AFP.

O Líbano viveu há um ano uma guerra entre o movimento pró-iraniano Hezbollah e Israel, e o conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza entrou em um cessar-fogo na semana passada, que ainda se mantém.

O papa "chega quando a guerra terminou em Gaza (...) E o Líbano vive sob um cessar-fogo, embora tenham sido registradas algumas violações", ressaltou o líder espiritual da comunidade cristã mais influente do país.

"O papa (...) leva uma mensagem de paz e esperança", acrescentou o influente dignatário, que recebeu a AFP na sede do patriarcado em Bkerke, no norte de Beirute.

Segundo o Vaticano, o papa, de 70 anos, irá à Turquia entre 27 e 30 de novembro, e ao Líbano de 30 novembro a 2 de dezembro, em sua primeira viagem ao exterior desde que foi eleito, em maio.

"Penso que se concentrará na paz durante esta visita e pedirá ao Líbano para seguir seu caminho rumo à paz", disse o patriarca, que sempre defendeu que seu país, um Estado com pluralismo religioso, se mantenha afastado da violência sectária.

O presidente libanês, Joseph Aoun, membro da comunidade maronita, considerou, na segunda-feira, que é "necessário negociar com Israel", país com o qual o Líbano segue em guerra.

"O Líbano sofreu muito com a guerra de 1975 até hoje, já está cansado de (...) massacres e destruições, e da última guerra de Israel contra o Hezbollah", ressaltou o monsenhor Rai, referindo-se especialmente à guerra civil entre 1975 e 1990.

Israel alcançou um cessar-fogo com o Hezbollah em novembro de 2024, pausando uma guerra que deixou cerca de 4 mil mortos.

Apesar do cessar-fogo, Israel continua com os bombardeios contra o Hezbollah, que está submetido a uma intensa pressão para entregar suas armas ao Estado libanês.

Leão XIV será o terceiro papa a visitar o Líbano depois de João Paulo II (1997) e Bento XVI (2012).

