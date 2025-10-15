Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Turista americano morre esfaqueado em Portugal

Turista americano morre esfaqueado em Portugal

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um turista americano morreu nesta quarta-feira (15) depois de ser esfaqueado e outro ficou gravemente ferido em Cascais, uma cidade ao oeste de Lisboa, anunciou a polícia portuguesa.

"Um dos turistas morreu no local e o outro sofreu ferimentos profundos no rosto e no braço", afirmou à AFP um porta-voz da Polícia de Segurança Pública (PSP), sem revelar mais detalhes.

A vítima ferida foi levada para um hospital em Lisboa, segundo a imprensa local. 

Os três suspeitos da agressão fugiram em um veículo e ainda não foram localizados.

"Divulgamos para todo o dispositivo da PSP as informações necessárias para localizar os suspeitos", afirmou a polícia. 

O caso foi encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Judiciária.

lf/alv/sag/avl/fp/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar