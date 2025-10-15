Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que Índia prometeu deixar de comprar petróleo russo

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (15) que o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, lhe prometeu que Nova Délhi deixaria de comprar petróleo russo.

Modi "me garantiu que não haveria petróleo comprado da Rússia", disse o republicano. 

"Vocês sabem, não é possível fazer isso imediatamente. É um processo, mas o processo vai acabar em breve", disse Trump no Salão Oval a jornalistas.

A Índia não confirmou imediatamente a versão de Trump. Anteriormente, Modi defendeu a compra de petróleo da Rússia, um parceiro histórico da Índia, apesar da invasão russa da Ucrânia.

Washington defende a imposição de tarifas aos países compradores de petróleo russo e já havia elevado os encargos para a maioria das exportações indianas para 50%.

