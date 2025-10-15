Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Secretário do Tesouro do EUA está 'otimista' sobre negociações comerciais com a China

Autor AFP
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, se mostrou "otimista" nesta quarta-feira (15) a respeito das negociações comerciais com Pequim e afirmou que o presidente Donald Trump ainda planeja se reunir com seu homólogo chinês Xi Jinping.

"Estou otimista. Agora estamos nos comunicando em um nível muito alto", declarou Bessent em um evento organizado pela emissora CNBC.

Trump anunciou na semana passada uma tarifa adicional de 100% sobre as importações chinesas, mais um passo na escalada comercial entre as duas potências pelas exportações de terras raras.

O mandatário americano também impôs controles à exportação de qualquer software de importância estratégica com destino à China.

