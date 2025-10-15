Secretário do Tesouro do EUA está 'otimista' sobre negociações comerciais com a China

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, se mostrou "otimista" nesta quarta-feira (15) a respeito das negociações comerciais com Pequim e afirmou que o presidente Donald Trump ainda planeja se reunir com seu homólogo chinês Xi Jinping.

"Estou otimista. Agora estamos nos comunicando em um nível muito alto", declarou Bessent em um evento organizado pela emissora CNBC.