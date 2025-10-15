Secretário do Tesouro diz que controle de terras raras coloca China 'contra o mundo'

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, criticou nesta quarta-feira (15) as restrições de exportações de terras raras impostas por Pequim, declarando que a medida coloca a "China contra o mundo". "Isto deveria ser um sinal claro para nossos aliados de que devemos trabalhar juntos e juntos trabalharemos", disse Bessent a jornalistas em uma coletiva de imprensa.

O comentário surge no momento em que dirigentes econômicos mundiais se reúnem em Washington esta semana para as reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. "Não queremos nos desvincular. Devemos trabalhar juntos para reduzir riscos e diversificar nossas cadeias de suprimentos longe da China o mais rápido possível", instou Bessent. A declaração ocorreu dias após Pequim impor novos controles à exportação de tecnologias e itens relacionados a terras raras. A China é o principal produtor mundial dos minerais usados para fabricar ímãs, fundamentais para as indústrias automotiva, eletrônica e de defesa.

O representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, afirmou na mesma coletiva de imprensa que a questão não envolve apenas os Estados Unidos. "O anúncio da China não é mais do que uma tentativa de se apoderar da cadeia de suprimentos global", declarou. "Este movimento não é uma retaliação proporcional. É um exercício de coerção econômica sobre todos os países do mundo", acrescentou. As tensões comerciais entre Washington e Pequim reacenderam durante o segundo mandato do presidente americano Donald Trump, com tarifas recíprocas que chegaram a níveis de três dígitos em determinado momento.