Petróleo volta a cair diante de perspectivas de excesso de oferta

As cotações do petróleo caíram nesta quarta-feira (15), ainda afetadas pelos temores de um excesso de oferta no mercado mundial e pelas tensões comerciais entre Pequim e Washington. O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, recuou 0,77% a 61,91 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em novembro, baixou 0,73%, para 58,27 dólares.

Os preços do petróleo evoluem para níveis não vistos há quase seis meses. "O mercado adere à hipótese da Agência Internacional de Energia (AIE) de uma superabundância da oferta", resumiu Phil Flynn, do Price Futures Group. Na terça-feira, a AIE revisou para cima suas previsões de crescimento da oferta de petróleo com relação às de setembro, e diminuiu muito ligeiramente suas estimativas de um aumento da demanda para este ano e o próximo. No total, a instituição projeta uma oferta adicional de cerca de 2,2 milhões de barris por dia (mbd) em 2025, mas, sobretudo, de quase 4 mbd em 2026.