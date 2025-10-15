ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel planeja reabrir passagem de fronteira crucial para entrada de ajuda em Gaza

Israel planeja reabrir nesta quarta-feira (15) a passagem de Rafah, na fronteira entre Gaza e Egito, para permitir a entrada de ajuda humanitária em larga escala no território palestino, como estipula o acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos após dois anos de guerra.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumiu seu novo mandato focado em prioridades internas, mas logo buscou assumir um papel de pacificador e alcançou um acordo para a Faixa de Gaza aclamado no mundo.

Uruguai, a um passo de legalizar a eutanásia

Após duas décadas sofrendo de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), Beatriz Gelós está confiante de que o Senado uruguaio colocará fim a anos de idas e vindas parlamentares nesta quarta-feira (15) para transformar em lei um projeto sobre eutanásia que enfrenta resistência.

-- EUROPA

BRUXELAS:

Otan quer reforçar resposta à presença de drones russos

Os ministros da Defesa da Otan analisarão nesta quarta-feira em Bruxelas a forma de reforçar a resposta após a recente intrusão de aparelhos russos nos céus de países que integram a organização, percebida como um teste do Kremlin às nações aliadas.

-- ÁFRICA

ANTANANARIVO:

Madagascar entra em regime militar após golpe de Estado

Madagascar entrou, nesta quarta-feira (15), em uma nova era de governo militar, depois que uma unidade de elite do Exército tomou o poder após a dramática destituição do presidente Andry Rajoelina por abandono de suas funções.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

WASHINGTON:

Republicanos buscam proteger petroleiras da onda de processos climáticos

Durante o segundo mandato do presidente Donald Trump, os Estados Unidos apostaram em impulsionar as grandes petroleiras e bloquear as energias renováveis em meio a uma onda de processos judiciais por danos climáticos contra a indústria de combustíveis fósseis.

PEQUIM:

Litígios climáticos na China são liderados por promotores... e não por ativistas ambientais

Os litígios ambientais e climáticos estão em alta na China, com milhares de tribunais e mais de um milhão de casos recentes. E, ao contrário de outros países, no gigante asiático são os promotores que impulsionam esses processos

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

