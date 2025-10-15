Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paquistão e Afeganistão estabelecem cessar-fogo de 48 horas, diz Islamabad

Paquistão e Afeganistão concordaram com um cessar-fogo de 48 horas nesta quarta-feira (15), segundo o Ministério das Relações Exteriores de Islamabad, depois que dezenas de soldados e civis morreram em confrontos na fronteira. 

"O governo paquistanês e o regime talibã afegão, a pedido dos talibãs, decidiram implementar um cessar-fogo temporário a partir das 17h30 (10h00 de Brasília) de hoje pelas próximas 48 horas", declarou o ministério. 

O governo talibã ordenou que seu Exército respeite o cessar-fogo, disse um porta-voz do Executivo.

