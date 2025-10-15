Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ONU: concentração de CO2 na atmosfera registra aumento recorde em 2024

Autor AFP
AFP Autor
A concentração de dióxido de carbono na atmosfera registrou no ano passado um aumento sem precedentes, advertiu nesta quarta-feira (15) a ONU, que pediu ações urgentes para reduzir as emissões.

"Em 2024, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera registrou um aumento sem precedentes e atingiu um novo máximo", destaca a Organização Meteorológica Mundial (OMM) em um relatório. 

Este é o "maior aumento desde o início das medições modernas em 1957", acrescentou a agência da ONU.

Tags

onu

