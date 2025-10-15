ONU: concentração de CO2 na atmosfera registra aumento recorde em 2024

A concentração de dióxido de carbono na atmosfera registrou no ano passado um aumento sem precedentes, advertiu nesta quarta-feira (15) a ONU, que pediu ações urgentes para reduzir as emissões.

"Em 2024, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera registrou um aumento sem precedentes e atingiu um novo máximo", destaca a Organização Meteorológica Mundial (OMM) em um relatório.