Novo ataque com explosivos no Equador danifica duas pontes

Autor AFP
Duas pontes no Equador foram afetadas nesta quarta-feira (15) por ataques com explosivos, em meio a uma sequência de atentados similares que o governo considera uma retaliação das gangues criminosas por sua ofensiva militar para subjugá-las.

Na noite anterior, um homem morreu e 26 pessoas ficaram feridas pela explosão de um carro bomba nas redondezas do maior centro comercial do porto de Guayaquil, no sudeste. No local, a polícia encontrou outras quatro cargas explosivas de alta potência que não foram ativadas.  

A cidade mal havia se recuperado do dia violento quando as autoridades locais informaram um novo ataque. Imagens divulgadas por fontes oficiais mostram danos na base dos pilares de duas pontes, onde o tráfego está interditado.

O Equador está imerso na violência causada por inúmeras gangues dedicadas ao tráfico de drogas, assassinatos, sequestros, extorsões e mineração ilegal.

Na terça-feira, o governo informou que bombardeou assentamentos de mineração ilegal na província de Imbabura.

"É possível perceber o desespero deles (garimpeiros ilegais)", afirmou o presidente Daniel Noboa.

O ministro do Interior, John Reimberg, disse à imprensa que a polícia investiga a quadrilha criminal Los Lobos, "que seriam os autores (dos três ataques) em retaliação à destruição da mineração ilegal".

O governo de Noboa aplica uma política severa contra o crime. No entanto, no primeiro semestre do ano os homicídios aumentaram 47% em relação ao mesmo período em 2024, segundo o Observatório Equatoriano do Crime Organizado.

