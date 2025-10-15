Maduro ordenou exercícios militares nas maiores comunidades da Venezuela

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou exercícios militares nas maiores comunidades do país nesta quarta-feira (15), em resposta ao envio de navios dos Estados Unidos ao Caribe, que seu governo denuncia como uma ameaça à paz regional. Desde agosto, o governo do presidente Donald Trump envia navios de guerra ao Caribe para operações de combate ao tráfico de drogas, segundo Washington. O presidente acusa Maduro de liderar redes de narcotráfico.

Maduro nega as acusações e afirma que elas são uma desculpa para justificar uma incursão na Venezuela, que enfrenta a "ameaça militar mais letal e extravagante da história". Na terça-feira, Trump informou que as forças militares de seu país destruíram outra lancha que transportava "seis narcoterroristas". Pelo menos cinco pequenas embarcações foram bombardeadas desde 2 de setembro, deixando 27 mortos. Caracas denuncia essas ações como "execuções extrajudiciais". "Vamos ativar toda a força militar de defesa integral, popular, militar e policial, ativadas e unidas", disse Maduro em uma gravação de áudio no Telegram.

A televisão estatal mostrou imagens de veículos blindados mobilizados desde a madrugada em Petare, uma das maiores favelas da Venezuela, localizada perto de Caracas. A mobilização desta quarta-feira abrange a capital e o estado vizinho de Miranda, onde vivem cerca de 7 milhões de pessoas. Maduro afirmou que a mobilização busca "defender montanhas, costas, escolas, hospitais, fábricas, mercados" e comunidades "para continuar alcançando a paz".