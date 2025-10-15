Madagascar entra em regime militar após golpe de Estado

Madagascar entrou nesta quarta-feira (15) em uma nova era de governo militar, depois que uma unidade de elite do Exército assumiu o poder após a dramática destituição do presidente Andry Rajoelina por abandono de suas funções. O contingente militar Capsat tomou o poder na terça-feira, momentos depois de os parlamentares votarem por ampla maioria a favor da destituição de Rajoelina, que parecia ter fugido da nação insular do leste da África.

O mandatário enfrentou mais de duas semanas de protestos de rua liderados por jovens manifestantes furiosos com a elite governante. A capital, Antananarivo, amanheceu tranquila nesta quarta-feira, embora pairasse uma incerteza sobre o futuro. O coronel Michael Randrianirina, comandante do Capsat e novo presidente de fato deste país empobrecido, afirmou na terça-feira que a transição duraria menos de dois anos e incluiria a reestruturação das principais instituições. Ela será supervisionada por um comitê formado por oficiais do Exército, da Gendarmaria e da Polícia.

Madagascar torna-se, assim, o mais recente ex-território francês a cair sob controle militar desde 2020, juntando-se aos golpes de Estado em Mali, Burkina Faso, Níger, Gabão e Guiné. Randrianirina, um crítico aberto da administração de Rajoelina, prometeu eleições num prazo de 18 a 24 meses e disse que o comitê buscaria um "primeiro-ministro de consenso" para formar um novo governo. O Tribunal Constitucional validou sua autoridade após aceitar o voto contra Rajoelina.

A rápida tomada de poder gerou preocupação no exterior, e França, Alemanha, Rússia e outros parceiros internacionais pediram moderação. "Agora é essencial que sejam respeitados escrupulosamente a democracia, as liberdades fundamentais e o Estado de direito", afirmou o governo francês em um comunicado, acrescentando que "esses princípios não são negociáveis". A ONU disse estar aguardando que "as águas se acalmem", mas expressou "preocupação com qualquer mudança inconstitucional de poder".

Por sua vez, a União Africana suspendeu o país de suas instâncias "com efeito imediato". — "Aprenda com isso" — Os protestos começaram em 25 de setembro devido aos constantes cortes de água e eletricidade, mas pouco a pouco passaram a incluir denúncias de corrupção, críticas a dirigentes políticos e à falta de oportunidades no país.