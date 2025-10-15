Litígios climáticos na China são liderados por promotores... e não por ativistas ambientais

Os litígios ambientais e climáticos estão em alta na China, com milhares de tribunais e mais de um milhão de casos recentes. E, ao contrário de outros países, no gigante asiático são os promotores que impulsionam esses processos. Em vez de um movimento liderado por ativistas e ONGs, os litígios climáticos na China são dominados por promotores estatais que buscam fazer cumprir as regulamentações existentes.

O gigante asiático é o maior emissor de gases de efeito estufa, e seu desempenho nesse campo determinará a trajetória da mudança climática no mundo. Em todo o mundo, os tribunais nacionais e internacionais são o novo campo de batalha para pressionar os governos em questões climáticas. Talvez a vitória de maior destaque tenha ocorrido em julho na Corte Internacional de Justiça, que declarou que os países têm o dever de enfrentar a mudança climática. Mas na China, os casos tendem a se concentrar na aplicação das regulamentações, e as ONGs e ativistas geralmente ficam à margem.

Os tribunais garantem o cumprimento das normas sobre mudança climática do governo, dispersas em várias leis e regulamentos, mas não promovem mudanças nessas políticas ambientais, explica Zhu Mingzhe, professor de direito da Universidade de Glasgow. Embora muitos casos "contribuam para a mitigação da mudança climática (...) não abordam diretamente a mudança climática", resume. - Leis com força -

Antes da cúpula climática COP30 de novembro, o presidente Xi Jinping apresentou as primeiras metas chinesas de emissões, com a promessa de reduzir os gases de efeito estufa em 7 a 10% em uma década. Os números são menores do que os especialistas consideram necessário, mas há pouca possibilidade de que sejam contestados em um tribunal. Em vez disso, "os tribunais e promotores garantem que as leis sejam eficazes", afirmou à AFP Boya Jiang, uma advogada climática da ClientEarth em Pequim.

Há uma década, uma autoridade ambiental podia evitar ser sancionada por não cumprir seus deveres ambientais se conseguisse crescimento econômico. Agora, "será levada ao tribunal e haverá punições severas", garantiu Jiang. As empresas também devem considerar os impactos ambientais, disse.