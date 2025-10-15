Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líder da oposição do Quênia, Raila Odinga, morre na Índia

Autor AFP
Tipo Notícia

Raila Odinga, líder opositor queniano e candidato à presidência em cinco eleições, faleceu na Índia aos 80 anos, informou a polícia do país asiático nesta quarta-feira.

"A morte está confirmada", disse à AFP Krishnan M., superintendente adjunto de polícia do estado indiano de Kerala (sul). 

O policial afirmou que Odinga "estava caminhando com a irmã, a filha e o médico particular quando, de repente, caiu". "Ele foi levado a um hospital privado próximo, mas foi declarado morto", acrescentou.

A morte de Odinga foi confirmada à AFP por um colaborador do político e por um porta-voz do hospital Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital, que mencionou "dificuldades respiratórias".

Nascido em 7 de janeiro de 1945, Odinga foi preso diversas vezes e viveu no exílio durante a presidência autocrática de Daniel Arap Moi (1978-2002).

Membro da tribo luo, Odinga foi eleito deputado em 1992 e candidato à presidência em 1997, 2007, 2013, 2017 e 2022. 

Entre 2008 e 2013, ele exerceu o cargo de primeiro-ministro durante a presidência de Mwai Kibaki, consequência de um acordo de divisão de poder para conter a explosão de violência após as eleições de 2007, nas quais Odinga denunciou fraude. 

O resultado das eleições, contestado pela oposição, desencadeou um episódio de violência entre as tribos luo e kalenjin e a comunidade kikuyu, à qual Kibaki pertencia, que provocou mais de 1.100 mortes.

