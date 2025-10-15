Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juíza dos EUA rejeita caso de jovens que buscavam contestar políticas climáticas de Trump

Juíza dos EUA rejeita caso de jovens que buscavam contestar políticas climáticas de Trump

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma juíza federal dos Estados Unidos rejeitou nesta quarta-feira (15) uma ação movida por um grupo de jovens americanos que alegavam que a promoção dos combustíveis fósseis pelo presidente Donald Trump violava seus direitos inalienáveis.

Em sua decisão, a juíza Dana Christensen declarou que, embora os jovens demandantes tenham apresentado provas contundentes demonstrando que as ordens executivas do governo desestabilizariam ainda mais o clima e os prejudicariam, ela não tinha jurisdição para intervir.

O caso Lighthiser vs. Trump é emblemático de uma tendência mundial de ações judiciais para forçar medidas contra a crise climática, diante da inércia política ou da resistência dos líderes.

ia/des/db/mr/lm/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar