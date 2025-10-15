Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel reabrirá passagem de fronteira de Rafah para permitir entrada de ajuda em Gaza

Israel reabrirá passagem de fronteira de Rafah para permitir entrada de ajuda em Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Israel autorizará nesta quarta-feira (15) a reabertura da passagem de fronteira de Rafah, entre o Egito e Gaza, e permitirá a entrada de 600 caminhões de ajuda humanitária no território palestino, informou a emissora de rádio e televisão pública KAN.

Com a liberação, "600 caminhões com ajuda humanitária serão enviados (na quarta-feira) à Faixa de Gaza pela ONU, organizações internacionais autorizadas, o setor privado e países doadores", informa a emissora israelense em seu site.

A ONU e várias ONGs importantes pediam a medida com insistência, diante da crise humanitária que assola a Faixa após dois anos de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

No final de agosto, a ONU declarou um cenário de fome em algumas áreas do território, uma classificação que Israel rejeita.

Segundo a KAN, a reabertura foi decidida pela "esfera política" após a entrega, na noite de terça-feira por parte do Hamas, de outros quatro cadáveres de reféns no âmbito do acordo de cessar-fogo idealizado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A proposta de acordo estipulava que o Hamas deveria devolver a Israel todos os reféns mantidos em cativeiro em Gaza, vivos e mortos, em um prazo máximo de 72 horas após a entrada em vigor da trégua, ou seja, até 12h00 locais (6h00 de Brasília) de segunda-feira. 

O movimento islamista palestino libertou a tempo os 20 reféns que ainda estavam vivos, mas até o momento devolveu a Israel apenas oito dos 28 corpos das pessoas sequestradas em seu ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

O ministro da Segurança Interna e líder da extrema direita israelense, Itamar Ben-Gvir, acusou o Hamas de manipular os prazos e pediu na terça-feira ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que cortasse o acesso da ajuda a Gaza.

Mas, segundo as informações publicadas pela KAN, a decisão de reabrir a importante passagem de Rafah foi tomada depois que as autoridades israelenses foram notificadas de que o Hamas pretendia devolver outros quatro cadáveres na quarta-feira.

O movimento islamista palestino ainda não confirmou publicamente a informação.

mj/sg/dbh/mas/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar