Israel planeja reabrir passagem de fronteira crucial para entrada de ajuda em Gaza

Israel planeja reabrir nesta quarta-feira (15) a passagem de Rafah, na fronteira entre Gaza e Egito, para permitir a entrada de ajuda humanitária em larga escala no território palestino, como estipula o acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos após dois anos de guerra. A emissora de rádio e televisão pública KAN informou que a reabertura era iminente, apesar do atraso na entrega por parte do Hamas dos restos mortais dos reféns, medida que deveria ter sido concluída na segunda-feira.

A proposta de cessar-fogo concedeu ao movimento islamista palestino um prazo máximo de 72 horas a partir da entrada em vigor da trégua para a devolução de todos os reféns, vivos e mortos. Em troca, Israel libertou na segunda-feira 1.968 detentos palestinos. O Hamas libertou a tempo os 20 reféns que ainda estavam vivos, mas até o momento devolveu a Israel apenas oito dos 28 corpos previstos. Além disso, um dos cadáveres não corresponde ao de nenhum refém, afirmou o Exército israelense. "O Hamas precisa fazer todos os esforços necessários para devolver os reféns falecidos", adverte um comunicado militar.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, enfrenta crescentes pressões internas para que a ajuda a Gaza seja vinculada ao retorno dos corpos dos reféns. O ministro da Segurança Nacional, o ultradireitista Itamar Ben Gvir, pediu o corte do fornecimento de ajuda a Gaza se Hamas não devolver os restos mortais dos soldados que permanecem no território palestino. A ONU e várias ONGs importantes pedem há muito tempo a abertura da passagem de fronteira de Rafah, a única de Gaza com o exterior, diante da crise humanitária que assola a Faixa.

Após o início do conflito, desencadeado pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, o Estado hebreu impôs um bloqueio total ao território, impedindo a entrada de produtos essenciais. - "600 caminhões de ajuda" - No final de agosto, a ONU declarou um cenário de fome em algumas áreas do território, uma classificação que Israel rejeita.

Com a liberação, "600 caminhões com ajuda humanitária serão enviados (na quarta-feira) à Faixa de Gaza pela ONU, organizações internacionais autorizadas, o setor privado e países doadores", informou a KAN em seu site. A retomada da entrada de ajuda está incluída no plano de 20 pontos de Trump para Gaza. Outro ponto é o desarmamento do Hamas, uma exigência rejeitada pelo grupo islamista, que governa Gaza desde 2007.