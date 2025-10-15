Israel afirma que Hamas entregou corpo que não é de ex-refém

Após os exames do Instituto Médico Legal, a conclusão é de que "o quarto corpo entregue pelo Hamas a Israel não corresponde a nenhum dos reféns", afirma um comunicado militar.

O Exército de Israel afirmou nesta quarta-feira (15) que o quarto cadáver entregue na noite de terça-feira pelo movimento islamista palestino Hamas não corresponde ao de nenhum dos reféns de Gaza.

"O Hamas precisa fazer todos os esforços necessários para devolver os reféns falecidos", advertiu o Exército israelense.

No acordo de troca concluído entre Israel e Hamas como parte da trégua mediada pelos Estados Unidos, o movimento islamista se comprometeu a entregar todos os reféns que permaneciam na Faixa de Gaza.

O Hamas libertou na segunda-feira os últimos 20 reféns vivos do sequestro de 7 de outubro de 2023. Nas últimas 48 horas, o grupo também devolveu oito dos 28 cadáveres previstos.

As famílias dos reféns informaram que três dos quatro cadáveres entregues na noite de terça-feira haviam sido identificados: Uriel Baruj, Eitan Levy e Tamir Nimrodi.