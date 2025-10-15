Fifa 'espera que cidades-sede estejam preparadas' para Copa de 2026

A Fifa espera que as 16 cidades-sede estejam prontas para receber os jogos da Copa do Mundo de 2026, afirmou a entidade em um comunicado enviado à AFP nesta quarta-feira (15), depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou a possibilidade de realocar alguns jogos por questões de segurança. "Nós esperamos que cada uma das 16 cidades-sede esteja preparada para receber com sucesso os eventos e para cumprir todas as condições necessárias", comentou um porta-voz da Fifa, em uma declaração que também engloba os outros dois países organizadores, Canadá e México.

"A segurança e a proteção são, obviamente, responsabilidade dos governos, que decidem o que é de interesse da segurança pública", acrescentou. A reação da entidade máxima do futebol ocorre um dia depois de Trump afirmar que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, não seria contra a realocação de jogos do Mundial programados para cidades americanas se fosse necessário. "Se alguém estiver fazendo um trabalho ruim e eu sentir que as condições não são seguras, ligaria para Gianni, o chefe da Fifa, que é fenomenal, e diria: 'vamos transferir para outro lugar'. E ele faria isso", disse o presidente americano a jornalistas na Casa Branca. Trump deu essa declaração quando foi perguntado, em entrevista sobre a reunião que teve com o presidente da Argentina, Javier Milei, se os jogos programados para Boston, uma das cidades-sede americanas, poderiam ser transferidos.

O político republicano e Infantino se encontraram na última segunda-feira no Egito, onde o dirigente da Fifa se uniu a presidentes do mundo inteiro para tratar o processo de paz em Gaza. O governo Trump enviou a Guarda Nacional para várias cidades governadas por seus opositores do Partido Democrata, apesar da resistência de seus adversários políticos, argumentando que a medida é necessária para combater o crime e o ativismo de esquerda. Nenhuma das cidades apontadas registrou tumultos generalizados ou aumento descontrolado da violência.