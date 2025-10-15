Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Falhas de engenharia causaram desastre com submersível Titan, afirma agência

Autor AFP
Tipo Notícia

Falhas de engenharia e testes inadequados contribuíram para a implosão catastrófica do submersível Titan em 2023, apontou, nesta quarta-feira (15), o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) dos Estados Unidos.

O relatório foi divulgado após uma investigação de agosto da guarda- costeira americana destacar uma série de problemas relacionados com a conduta da operadora OceanGate e erros de projeto que levaram à tragédia, que causou a morte dos cinco ocupantes do submersível.

"Descobrimos que o processo de engenharia da OceanGate para o Titan foi inadequado e resultou na construção" de uma embarcação "que apresentava várias anomalias e não cumpria os requisitos necessários de resistência e durabilidade", aponta o relatório do NTSB.

"Como a OceanGate não testou adequadamente o Titan, desconhecia a resistência e durabilidade reais" da embarcação, "que, provavelmente, estavam muito abaixo da sua meta", destacou o órgão.

O relatório acrescenta que a OceanGate não monitorou adequadamente, em tempo real, os dados da embarcação sob pressão, "motivo pelo qual a companhia não sabia que o Titan havia sofrido danos e deveria ter sido retirado imediatamente de serviço" após uma imersão anterior.

O chefe da OceanGate, Stockton Rush, foi acompanhado na expedição para explorar os destroços do Titanic pelo explorador britânico Hamish Harding, pelo cientista francês Paul-Henri Nargeolet, pelo magnata britânico-paquistanês Shahzada Dawood e por seu filho Suleman.

A comunicação com o submersível foi cortada uma hora e meia após sua imersão, em 18 de junho de 2023, o que deu início a uma busca dramática, que atraiu atenção mundial. Os destroços foram encontrados dias depois, a cerca de 500 metros da proa do Titanic.

Após a tragédia, a OceanGate interrompeu suas operações. No ano passado, a família de Nargeolet processou a empresa, sediada nos Estados Unidos, acusando-a de negligência grave.

Os destroços do Titanic foram encontrados em águas internacionais em 1985, a 650 km da costa canadense, a uma profundidade de 4 mil metros. Desde então, caçadores de tesouros e turistas visitam essa área.

O navio zarpou do porto inglês de Southampton em 10 de abril de 1912, para uma viagem inaugural rumo a Nova York, mas naufragou cinco dias depois, após colidir com um iceberg. Dos 2.224 passageiros e tripulantes a bordo, quase 1.500 morreram.

