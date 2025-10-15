Ex-presidente francês Sarkozy será preso na próxima semana

Tribunal informou que ex-líder deverá cumprir pena de cinco anos, em prisão em Paris, por financiamento ilegal de campanha vindo da Líbia, o que o tornará o primeiro ex-presidente francês preso.O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy será levado no próximo dia 21 para uma penitenciária em Paris para cumprir a uma pena de cinco anos de prisão por sua campanha presidencial de 2007 ter recebido financiamento ilegal da Líbia. Ele se tornará, assim, o primeiro ex-chefe de Estado francês a ir para a prisão Sarkozy compareceu nesta segunda (13/10) ao Ministério Público Financeiro Nacional para saber a data e o local de sua prisão. Ele havia recorrido, sem sucesso, contra a sentença anunciada pelo Tribunal Correcional de Paris em 25 de setembro. O político de centro-direita de 70 anos, que foi presidente de 2007 a 2012, foi condenado, em primeira instância, por conspiração criminosa ao permitir que assessores solicitassem ao regime líbio de Muammar Khadafi financiamento para a campanha presidencial. O tribunal justificou a decisão pela "excepcional gravidade dos atos" cometidos por um líder político que concorria à Presidência. A defesa do ex-presidente poderá apresentar um pedido de soltura ao Tribunal de Apelação, e haverá um julgamento de apelação, previsto, em princípio, para março de 2026. No entanto, tudo indica que ele deverá esperar na prisão o desenrolar desse processo. Segundo relatou o jornal francês Le Figaro, Sarkozy reuniu cerca de cem amigos e ex-colaboradores em Paris na semana passada, em uma espécie de festa de despedida antes de ser detido. O ex-presidente terá sua própria cela individual na prisão de La Santé, provavelmente em uma ala especial para prisioneiros vulneráveis, que alguns chamam de "ala VIP", com uma hora de exercício por dia e até três visitas por semana. sf (EFE, ots)