EUA deporta ex-policial acusado de narcotráfico para a República Dominicana

Em 2015, foi apreendida no principal aeroporto dominicano uma carga de 454 kg de cocaína procedente da Venezuela. Pelo fato, nove envolvidos foram condenados a penas de prisão entre 5 e 30 anos.

Os Estados Unidos deportaram para a República Dominicana um ex-oficial da polícia local, acusado de chefiar uma rede do tráfico de drogas, após ser detido em uma operação, informaram autoridades dominicanas nesta quarta-feira (15).

A justiça dominicana emitiu um alerta migratório em 2019 contra o ex-tenente-coronel Hans Lluberes. Um tribunal o declarou "à revelia" por "se ausentar do processo judicial e ser o suposto líder" de uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas.

Lluberes chegou na terça-feira em um voo procedente de Miami, nos Estados Unidos, "na qualidade de deportado", informaram a Procuradoria e a Direção Nacional de Controle de Drogas (DNCD) em um comunicado conjunto.

Ele é acusado de "ser o suposto líder de uma rede do narcotráfico, que introduziu no país nove malas (...) com 450 pacotes de cocaína, com um peso de 454 quilogramas", acrescentou o comunicado.

Ele esteve foragido durante anos e as autoridades avaliam que conseguiu chegar aos Estados Unidos fugindo pela selva de Darién, que atravessa a Colômbia e o Panamá.