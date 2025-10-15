Com dor e lágrimas, japonesa Naomi Osaka avança às quartas do WTA 250 de Osaka

Osaka fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (8/6), 3-6 e 6-2, em duas horas e 19 minutos.

A tenista japonesa Naomi Osaka, número 16 do mundo, se classificou para as quartas de final do WTA 250 de Osaka ao derrotar a holandesa Suzan Lamens (N.57) nesta quarta-feira (15), apesar de ter sofrido uma lesão na panturrilha esquerda.

Quando vencia o terceiro set por 5-0, a japonesa de 27 anos precisou de atendimento médico devido às dores na panturrilha.

Após o último ponto, começou a chorar antes de ir à rede para cumprimentar a adversária.

"Peço desculpas pela minha atitude, mas vivi muitas coisas emocionalmente neste jogo. No terceiro set, dei tudo de mim para não me arrepender", explicou Osaka em entrevista coletiva.

"Eu não conseguia me movimentar bem. Normalmente me recupero rápido, então acho que vou estar em condições de jogar o próximo jogo", contra a romena Jaqueline Cristian (N.47), que derrotou em três sets a espanhola Jessica Bouzas (N.40).