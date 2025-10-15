Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China defende controles de exportações de terras raras

China defende controles de exportações de terras raras

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A China afirmou nesta quarta-feira (15) que os controles impostos às exportações de terras raras seguem as práticas internacionais, apesar das críticas dos Estados Unidos e de vários países europeus. 

A medida decidida por Pequim na semana passada levou o presidente americano, Donald Trump, a anunciar tarifas adicionais de 100% às importações de produtos chineses após meses de trégua na guerra comercial entre as duas grandes economias mundiais.

"A China aplica controles em conformidade com a lei para salvaguardar a paz global e suas obrigações internacionais, como a não proliferação", declarou o porta-voz da diplomacia de Pequim, Lin Jian. 

"Também está em conformidade com as práticas internacionais", acrescentou.

A China é o maior produtor mundial de terras raras, essenciais para as indústrias digital, automotiva, energética e armamentista. 

As terras raras também são um dos focos de disputa comercial com os Estados Unidos e de tensão com a União Europeia.

"Estamos dispostos a reforçar o diálogo e o comércio com todos os países sobre os controles de exportações para manter a segurança e a estabilidade da produção mundial e das cadeias de suprimentos", afirmou Lin.

Em abril, o país asiático instaurou um sistema de licenças para determinadas exportações de terras raras, o que provocou tensões nas cadeias de suprimentos.

Na semana passada, Pequim anunciou novos controles à exportação de tecnologias vinculadas aos materiais, o que provocou um agravamento na guerra comercial entre China e Estados Unidos.

Trump respondeu com o anúncio das tarifas adicionais de 100% a partir de 1º de novembro sobre os produtos chineses, que serão adicionadas às tarifas vigentes de 30%. 

A União Europeia anunciou na terça-feira que discutiria com seus parceiros do G7 uma "resposta coordenada" às restrições chinesas sobre a exportação de tecnologias vinculadas às terras raras.

pfc-lal/ehl/mba/mas/dbh/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

china eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar