China defende controles de exportações de terras raras

A China afirmou nesta quarta-feira (15) que os controles impostos às exportações de terras raras seguem as práticas internacionais, apesar das críticas dos Estados Unidos e de vários países europeus. A medida decidida por Pequim na semana passada levou o presidente americano, Donald Trump, a anunciar tarifas adicionais de 100% às importações de produtos chineses após meses de trégua na guerra comercial entre as duas grandes economias mundiais.

"A China aplica controles em conformidade com a lei para salvaguardar a paz global e suas obrigações internacionais, como a não proliferação", declarou o porta-voz da diplomacia de Pequim, Lin Jian. "Também está em conformidade com as práticas internacionais", acrescentou. A China é o maior produtor mundial de terras raras, essenciais para as indústrias digital, automotiva, energética e armamentista. As terras raras também são um dos focos de disputa comercial com os Estados Unidos e de tensão com a União Europeia.

"Estamos dispostos a reforçar o diálogo e o comércio com todos os países sobre os controles de exportações para manter a segurança e a estabilidade da produção mundial e das cadeias de suprimentos", afirmou Lin. Em abril, o país asiático instaurou um sistema de licenças para determinadas exportações de terras raras, o que provocou tensões nas cadeias de suprimentos. Na semana passada, Pequim anunciou novos controles à exportação de tecnologias vinculadas aos materiais, o que provocou um agravamento na guerra comercial entre China e Estados Unidos.