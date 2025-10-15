Central nuclear ucraniana será reparada 'em breve', diz AIEA

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse nesta quarta-feira (15) que espera que os reparos para restabelecer o fornecimento de energia elétrica à usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, a maior da Europa, comecem "em breve". Ocupada pelas forças russas desde março de 2022, a usina perdeu sua conexão com a rede elétrica em 23 de setembro, pela décima vez, no corte mais prolongado do fornecimento externo desde a invasão de Moscou.

"Continuo em contato com a Rússia e a Ucrânia para que essas obras possam começar nos próximos dias", disse o argentino Rafael Grossi, diretor da agência nuclear das Nações Unidas. A instalação funciona desde então com geradores a diesel de reserva, e, segundo Grossi, "é necessário consertar a fiação elétrica em ambos os lados da linha de frente, a vários quilômetros da usina". De acordo com a AIEA, a segurança nuclear "permanece", já que os seis reatores que foram desligados continuam sendo resfriados de forma eficaz, e os níveis de radiação permanecem normais. Localizada perto da cidade de Enerhodar, às margens do rio Dnipro, a usina nuclear está próxima da linha de combate. A equipe da AIEA no local "continua relatando atividades militares em diferentes proximidades da usina", segundo Grossi.