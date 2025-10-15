Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barcelona renova com Frenkie de Jong até 2029

Autor AFP
O meio-campista holandês Frenkie de Jong renovou seu contrato com o Barcelona até junho de 2029, anunciou o clube catalão em suas redes sociais nesta quarta-feira (15).

De Jong, de 28 anos, é "uma peça fundamental no projeto esportivo, tanto pela sua qualidade quanto pela sua experiência", afirmou o Barça em comunicado.

Após o anúncio da renovação, o jogador declarou à imprensa que jogar no Barcelona sempre foi seu "sonho de infância".

"Quero seguir meu sonho por muitos anos mais e com vontade de conquistar títulos", afirmou.

De Jong teve altos e baixos desde que chegou ao clube, em 2019, mas se tornou peça fundamental do meio-campo do técnico Hansi Flick na temporada passada, ao lado de Pedri.

Ao longo de sua passagem, foi duas vezes campeão espanhol (2023 e 2025) e duas vezes da Copa do Rei (2021 e 2025).

