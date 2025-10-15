Avião em que viajava secretário de Defesa dos EUA faz pouso de emergência no Reino Unido

Um avião no qual viajava o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, fez um pouso de emergência na Grã-Bretanha nesta quarta-feira (15), devido a uma rachadura no para-brisa da aeronave.

Hegseth voltava aos Estados Unidos procedente de Bruxelas, após uma reunião de ministros da Defesa da Otan, quando seu avião fez um pouso não programado, disse um porta-voz do Pentágono, sem detalhar o lugar.