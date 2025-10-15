Artistas de Hollywood prestam homenagem ao falecido Drew Struzan, criador dos pôsteres de 'Star Wars' e 'E.T.'

Grandes figuras de Hollywood prestaram homenagem nesta quarta-feira (15) ao ilustrador americano Drew Struzan, criador dos icônicos pôsteres de "Star Wars", "Indiana Jones" e "E.T.", que faleceu aos 78 anos. Struzan era o artista favorito dos cineastas Steven Spielberg e George Lucas, cujo estilo se tornou um símbolo dos cartazes de Hollywood no final dos anos 1970 e 1980, com pôsteres que decoraram os quartos de adolescentes em todo o mundo.

Sua morte, após uma longa doença, foi anunciada na terça-feira em sua página do Instagram com uma publicação de sua família, que elogiou um homem que "via o mundo através de lentes cor-de-rosa" para oferecer uma "versão melhor da vida". "Drew era um artista do mais alto calibre", disse o criador de "Star Wars", George Lucas, no site de sua empresa, a Lucasfilm. "Suas ilustrações captavam perfeitamente a emoção, o tom e o espírito de cada um dos meus filmes", afirmou. De E.T. à saga "De Volta para o Futuro", passando por "Blade Runner" e "Harry Potter e a Pedra Filosofal", Struzan esteve por trás dos pôsteres de alguns dos maiores sucessos do cinema contemporâneo.