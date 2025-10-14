Uma em cada dez pessoas na Itália vivia na pobreza em 2024, diz estudo

Uma em cada dez pessoas na Itália vivia na pobreza em 2024, de acordo com um estudo publicado nesta terça-feira (14) pelo instituto nacional de estatísticas, que destacou que famílias numerosas e lares de imigrantes foram os mais afetados. Esse dado corresponde a 5,7 milhões de pessoas ou 2,2 milhões de domicílios e representa 9,8% da população, afirmou o instituto.

Embora o número tenha se mantido estável nos últimos dois anos, representa um aumento significativo em comparação à última década. O relatório define pobreza absoluta como a incapacidade de pagar por bens e serviços essenciais. Por exemplo, em Roma, o limite mensal em 2023 para um jovem casal com um filho era de 1.568 euros (cerca de 9.913 reais, na cotação atual). Pelos padrões europeus comparáveis, 13,6 milhões de italianos — 23% da população — viviam em risco de pobreza ou exclusão social em 2024.