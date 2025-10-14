Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump exige que Hamas entregue os corpos dos reféns em Gaza

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou nesta terça-feira (14) o movimento palestino Hamas a entregar os corpos dos reféns israelenses ainda mantidos em Gaza e insistiu que isso é necessário para abrir caminho para a próxima fase do acordo de cessar-fogo.

"Os 20 reféns estão de volta e passam bem, como esperado. Um grande fardo foi removido, mas o trabalho NÃO ESTÁ CONCLUÍDO. OS MORTOS NÃO FORAM DEVOLVIDOS, COMO PROMETIDO!", escreveu Trump em sua rede social Truth Social, um dia após viajar a Israel e ao Egito para celebrar o acordo.

