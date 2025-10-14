Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quadro das previsões econômicas do FMI

Quadro das previsões econômicas do FMI

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou uma atualização de suas Perspectivas da Economia Mundial (WEO, na sigla em inglês) nesta terça-feira (14). 

A tabela mostra as previsões de crescimento do PIB e da inflação global em porcentagens, com a mudança desde a atualização do WEO de julho entre parênteses:

 

 

2025

 

2026

Mundo

 

3,2 (+0,2)

 

3,1 (0,0)

Economias avançadas

 

1,6 (+0,1)

 

1,6 (0,0)

Estados Unidos

 

2,0 (+0,1)

 

2,1 (+0,1)

Zona do euro

 

1,2 (+0,2)

 

1,1 (-0,1)

Alemanha

 

0,2 (+0,1)

 

0.9 (0,0)

França

 

0,7 (+0,1)

 

0,9 (-0,1)

Itália

 

0,5 (0,0)

 

0.8 (0,0)

Espanha

 

 2,9 (+0,4) 

 

2,0 (+0,2)

Japão

 

1,1 (+0,4)

 

0,6 (+0,1)

Grã-Bretanha

 

1,3 (+0,1)

 

1,3 (-0,1)

Canadá

 

1,2 (-0,4)

 

1,5 (-0,4)

 

 

 

 

 

Economias emergentes e em desenvolvimento

 

4,2 (+0,1)

 

4,0 (0,0)

China

 

4,8 (0,0)

 

4,2 (0,0)

Índia

 

6,6 (+0,2)

 

6,2 (-0,2)

Rússia 

 

0,6 (-0,3)

 

 1,0 (0,0)

 

 

 

 

 

América Latina e Caribe

 

2,4 (+0,2)

 

2,3 (-0,1)

Brasil

 

2,4 (+0,1)

 

1,9 (-0,2)

México

 

1,0 (+0,8)

 

1,5 (+0,1)

 

 

 

 

 

Oriente Médio e Ásia Central

 

3,5 (+0,1)

 

3,8 (+0,3)

  

 

 

 

 

África subsaariana

 

4,1 (+0,1)

 

4,4 (+0,1)

África do Sul

 

1,1 (+0,1)

 

1,2 (-0,1)

 

 

 

 

 

Inflação mundial

 

4,2 (0,0)

 

3,7 (+0,1)

da/jz/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar