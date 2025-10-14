Principais meios dos EUA rejeitam regras do Pentágono para a imprensa

Meios de comunicação americanos e internacionais, incluindo The New York Times, AP, AFP e Fox News, recusaram-se nesta terça-feira (14) a aderir às novas e restritivas normas do Pentágono para a imprensa, o que significa que os crachás de seus jornalistas serão revogados. As novas regras surgem após o Departamento de Defesa restringir o acesso da mídia dentro do Pentágono, obrigar alguns meios a desocupar escritórios do edifício e reduzir drasticamente o número de coletivas de imprensa.

A política de mídia "silencia os funcionários do Pentágono" ao ameaçar com represálias os repórteres que busquem informações que não tenham sido previamente aprovadas para publicação, disse a Associação da Imprensa do Pentágono (PPA). A AFP disse em um comunicado na terça-feira que "não pode aceitar os termos do documento do Pentágono que exigiria que a mídia reconhecesse políticas novas insuficientemente claras que parecem contradizer os princípios constitucionais dos Estados Unidos e os fundamentos básicos do jornalismo". "Devemos continuar cobrindo o Pentágono e o Exército dos Estados Unidos de maneira livre e justa, como temos feito há décadas", acrescentou a agência. As redes de televisão ABC, CBS, CNN, Fox e NBC emitiram um comunicado conjunto dizendo que não aderirão às regras, que poderiam "restringir a capacidade dos jornalistas de manter o país e o mundo informados sobre importantes questões de segurança nacional".