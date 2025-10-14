Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pauta de videográficos

* Ciência-espaço-SpaceX-aeronáutica-Lua-Marte

O megafoguete Starship de SpaceX decolou e amerissou com sucesso em seu mais recente voo de teste, no momento em que a companhia do magnata Elon Musk luta para adequar sua tecnologia aeroespacial para chegar a Marte e à Lua.

Videográfico sobre o megafoguete Starship. - REENVIO DISPONÍVEL COM VERSÃO RAW/STOCKSHOTS

