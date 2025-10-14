Papa Leão 14 promete a Lula visita ao Brasil em hora "oportuna"

Presidente brasileiro esteve com Leão 14 pela primeira vez, no Vaticano, durante viagem à Itália para tratar do combate à fome. Pontífice confirmou que não vai participar da COP30 em Belém.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o papa Leão 14 não viajará a Belém para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), mas que visitará o Brasil "no momento oportuno", após se reunir com ele nesta segunda-feira (13/10), no Vaticano. "Eu o convidei para vir à COP30, considerando a importância histórica de realizarmos uma Conferência do Clima pela primeira vez no coração da Amazônia. Por conta do Jubileu [ano de renovação espiritual comemorado pela Igreja Católica a cada 25 anos], o papa nos disse que não poderá participar, mas garantiu representação do Vaticano em Belém", declarou o presidente na na rede social X. Foi o primeiro encontro entre os dois desde que o americano Robert Prevost foi eleito, em maio, e a terceira vez que Lula foi recebido como presidente por um papa no Vaticano. Antes, esteve com Bento 16, em 2008, e Francisco, em 2023. Como presidente, participou ainda dos funerais de João Paulo 2º, em 2005, e de Francisco, em abril. "Ficamos muito felizes em saber que sua santidade pretende visitar o Brasil no momento oportuno. Será muito bem recebido, com o carinho, o acolhimento e a fé do povo brasileiro", afirmou. Agenda de combate à fome Lula também parabenizou o papa por sua primeira exortação apostólica, sobre a pobreza, e declarou: "Não podemos separar a fé do amor pelos mais pobres". "Eu disse a ele que precisamos criar um amplo movimento de indignação contra a desigualdade e que vejo este documento como uma referência que deve ser lida e praticada por todos", elogiou. O tema da segurança alimentar está no centro da agenda de Lula na Itália. O presidente desembarcou em Roma no domingo para participar da abertura do Fórum Mundial da Alimentação 2025, principal evento anual da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). A visita marca as comemorações pelos 80 anos de criação da FAO, meses após o anúncio da saída do Brasil do Mapa da Fome. Lula viajou a Roma acompanhado pela primeira-dama, Janja da Silva, e os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira; de Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias; e de Desenvolvimento Agrícola, Paulo Teixeira, entre outras autoridades. No evento da FAO, o presidente defendeu que o combate à pobreza é o melhor estímulo econômico que existe, e que programas de ajuste fiscal não devem se sobrepor ao combate de "desafios reais da humanidade". sf/ra (EFE, ots)