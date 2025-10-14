Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papa Leão 14 promete a Lula visita ao Brasil em hora "oportuna"

Papa Leão 14 promete a Lula visita ao Brasil em hora "oportuna"

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Presidente brasileiro esteve com Leão 14 pela primeira vez, no Vaticano, durante viagem à Itália para tratar do combate à fome. Pontífice confirmou que não vai participar da COP30 em Belém.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o papa Leão 14 não viajará a Belém para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), mas que visitará o Brasil "no momento oportuno", após se reunir com ele nesta segunda-feira (13/10), no Vaticano. "Eu o convidei para vir à COP30, considerando a importância histórica de realizarmos uma Conferência do Clima pela primeira vez no coração da Amazônia. Por conta do Jubileu [ano de renovação espiritual comemorado pela Igreja Católica a cada 25 anos], o papa nos disse que não poderá participar, mas garantiu representação do Vaticano em Belém", declarou o presidente na na rede social X. Foi o primeiro encontro entre os dois desde que o americano Robert Prevost foi eleito, em maio, e a terceira vez que Lula foi recebido como presidente por um papa no Vaticano. Antes, esteve com Bento 16, em 2008, e Francisco, em 2023. Como presidente, participou ainda dos funerais de João Paulo 2º, em 2005, e de Francisco, em abril. "Ficamos muito felizes em saber que sua santidade pretende visitar o Brasil no momento oportuno. Será muito bem recebido, com o carinho, o acolhimento e a fé do povo brasileiro", afirmou. Agenda de combate à fome Lula também parabenizou o papa por sua primeira exortação apostólica, sobre a pobreza, e declarou: "Não podemos separar a fé do amor pelos mais pobres". "Eu disse a ele que precisamos criar um amplo movimento de indignação contra a desigualdade e que vejo este documento como uma referência que deve ser lida e praticada por todos", elogiou. O tema da segurança alimentar está no centro da agenda de Lula na Itália. O presidente desembarcou em Roma no domingo para participar da abertura do Fórum Mundial da Alimentação 2025, principal evento anual da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). A visita marca as comemorações pelos 80 anos de criação da FAO, meses após o anúncio da saída do Brasil do Mapa da Fome. Lula viajou a Roma acompanhado pela primeira-dama, Janja da Silva, e os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira; de Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias; e de Desenvolvimento Agrícola, Paulo Teixeira, entre outras autoridades. No evento da FAO, o presidente defendeu que o combate à pobreza é o melhor estímulo econômico que existe, e que programas de ajuste fiscal não devem se sobrepor ao combate de "desafios reais da humanidade". sf/ra (EFE, ots)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar