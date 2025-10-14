Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nobel de Economia premia estudo do crescimento impulsionado por inovação

Nobel de Economia premia estudo do crescimento impulsionado por inovação

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Prêmio é concedido a trio de pesquisadores Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, por explicarem "o crescimento econômico impulsionado pela inovação".O Nobel de Economia de 2025 foi concedido ao americano-israelense Joel Mokyr (EUA/Israel), ao francês Philippe Aghion e ao canadense Peter Howitt, anunciou nesta segunda-feira (13/10) a Real Academia Sueca de Ciências em Estocolmo. Eles são homenageados este ano por "terem explicado o crescimento econômico impulsionado pela inovação", afirmou o comitê do Nobel da Real Academia Sueca de Ciências. Mokyr, de 79 anos, ganhou metade do prêmio, de 11 milhões de coroas suecas (R$ 6,1 milhões), "por ter identificado os pré-requisitos para o crescimento sustentado por meio do progresso tecnológico". Aghion, 69 anos, e Howitt, 79, dividiram a outra metade "pela teoria do crescimento sustentado por meio da destruição criativa", comunicou o comitê. Mokyr é da Northwestern University, nos EUA, Aghion, do College de France e da London School of Economics, e Howitt, da Brown University, nos EUA. Nos últimos dois séculos, pela primeira vez na história, o mundo viu um crescimento econômico sustentado, afirmou a academia em comunicado à imprensa. "Isso tirou um grande número de pessoas da pobreza e lançou as bases da nossa prosperidade. Os laureados deste ano em ciências econômicas, Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, explicam como a inovação impulsiona o progresso." Mokyr "utilizou fontes históricas como um meio para descobrir as causas do crescimento sustentado ter se tornado o novo normal", afirmou o júri em comunicado. Aghion e Howitt então examinaram o conceito de "destruição criativa", que se refere ao processo que ocorre "quando um produto novo e melhor entra no mercado, e as empresas que vendem os produtos mais antigos perdem". O prêmio de economia é o único Nobel que não está entre os cinco originais criados no testamento do cientista sueco Alfred Nobel, falecido em 1896. O prêmio de economia conclui a série de anúncios do Nobel deste ano. Os vencedores em medicina, física, química, literatura e paz foram revelados na semana passada. Prêmio de 2024 foi para estudo sobre prosperidade No ano passado, o Nobel de Economia foi para aos pesquisadores baseados nos Estados Unidos Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson. Eles foram escolhidos pela pesquisa sobre as diferenças de prosperidade entre as nações. O economista turco-americano Acemoglu e os dois pesquisadores britânico-americanos Johnson e Robinson foram homenageados por demonstrarem "a importância das instituições sociais para a prosperidade de um país". md/as (AP, DPA, Efe, AFP, Reuters)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar