Nobel de Economia premia estudo do crescimento impulsionado por inovação

Prêmio é concedido a trio de pesquisadores Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, por explicarem "o crescimento econômico impulsionado pela inovação".O Nobel de Economia de 2025 foi concedido ao americano-israelense Joel Mokyr (EUA/Israel), ao francês Philippe Aghion e ao canadense Peter Howitt, anunciou nesta segunda-feira (13/10) a Real Academia Sueca de Ciências em Estocolmo. Eles são homenageados este ano por "terem explicado o crescimento econômico impulsionado pela inovação", afirmou o comitê do Nobel da Real Academia Sueca de Ciências. Mokyr, de 79 anos, ganhou metade do prêmio, de 11 milhões de coroas suecas (R$ 6,1 milhões), "por ter identificado os pré-requisitos para o crescimento sustentado por meio do progresso tecnológico". Aghion, 69 anos, e Howitt, 79, dividiram a outra metade "pela teoria do crescimento sustentado por meio da destruição criativa", comunicou o comitê. Mokyr é da Northwestern University, nos EUA, Aghion, do College de France e da London School of Economics, e Howitt, da Brown University, nos EUA. Nos últimos dois séculos, pela primeira vez na história, o mundo viu um crescimento econômico sustentado, afirmou a academia em comunicado à imprensa. "Isso tirou um grande número de pessoas da pobreza e lançou as bases da nossa prosperidade. Os laureados deste ano em ciências econômicas, Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, explicam como a inovação impulsiona o progresso." Mokyr "utilizou fontes históricas como um meio para descobrir as causas do crescimento sustentado ter se tornado o novo normal", afirmou o júri em comunicado. Aghion e Howitt então examinaram o conceito de "destruição criativa", que se refere ao processo que ocorre "quando um produto novo e melhor entra no mercado, e as empresas que vendem os produtos mais antigos perdem". O prêmio de economia é o único Nobel que não está entre os cinco originais criados no testamento do cientista sueco Alfred Nobel, falecido em 1896. O prêmio de economia conclui a série de anúncios do Nobel deste ano. Os vencedores em medicina, física, química, literatura e paz foram revelados na semana passada. Prêmio de 2024 foi para estudo sobre prosperidade No ano passado, o Nobel de Economia foi para aos pesquisadores baseados nos Estados Unidos Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson. Eles foram escolhidos pela pesquisa sobre as diferenças de prosperidade entre as nações. O economista turco-americano Acemoglu e os dois pesquisadores britânico-americanos Johnson e Robinson foram homenageados por demonstrarem "a importância das instituições sociais para a prosperidade de um país". md/as (AP, DPA, Efe, AFP, Reuters)