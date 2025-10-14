Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netanyahu diz que espera notícias em algumas horas sobre reféns mortos que permanecem em Gaza

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira (14) que espera notícias sobre os reféns mortos que permanecem em Gaza "dentro de algumas horas".

"Em breve, receberemos notícias — espero que dentro de algumas horas — sobre o retorno dos reféns mortos restantes. Mas estamos determinados a trazer todos de volta", disse ele durante uma visita aos reféns que foram libertados na segunda-feira e estão em um hospital no centro de Israel.

