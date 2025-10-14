Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milhares protestam em Bruxelas contra cortes anunciados pelo governo belga

Autor AFP
Tipo Notícia

Dezenas de milhares de pessoas protestaram nesta terça-feira (14) em Bruxelas, no âmbito de um dia de greve nacional contra os cortes anunciados pelo governo da Bélgica, manifestação que forçou o cancelamento de diversos voos devido à falta de funcionários nos aeroportos. 

A greve nacional é a mais recente de uma série que afeta a Bélgica desde que o conservador flamengo Bart De Wever assumiu o cargo de primeiro-ministro em fevereiro. 

Com um déficit orçamentário que infringe as normas da União Europeia, o governo tenta aprovar uma reforma da Previdência e implementar outras medidas de economia que enfureceram os sindicatos. 

O aeroporto de Bruxelas - o principal do país - cancelou todas as decolagens depois que os agentes de segurança abandonaram os postos de trabalho.

O aeroporto de Charleroi, um importante centro europeu para a companhia aérea de baixo custo Ryanair, informou que não poderia operar nenhum voo devido à falta de funcionários.

O transporte público também foi muito afetado em Bruxelas, onde a polícia calculou que quase 80.000 manifestantes estavam nas ruas.

"O governo está executando um projeto brutal: um ataque frontal contra a proteção social, os serviços públicos, a Previdência Social e as solidariedades", denunciaram os sindicatos.

"Toda uma geração se recusa a permitir que em seis meses se destrua o que nossos pais e avós levaram tanto tempo para construir", declarou Thierry Bodson, presidente da central sindical FGTB (socialista), unida aos demais grandes sindicatos belgas em uma frente comum.

A polícia da capital aconselhou a população a evitar as áreas centrais da capital.

"Vim reivindicar meus direitos e os dos meus alunos. Se isso continuar assim, que futuro os aguarda? Quero que isso mude e que a educação seja levada mais a sério", declarou Victoria Coya, uma professora de 27 anos.

O primeiro-ministro quer limitar a dois anos os benefícios do seguro-desemprego e implementar uma ampla reforma da Previdência, que inclui a eliminação dos regimes especiais.

Além disso, está preparando cortes significativos no projeto de orçamento para 2026, cuja apresentação estava prevista para esta terça-feira, mas foi adiada por uma semana.

