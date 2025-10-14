Jornalista peruano sobrevive a terceiro atentado em um ano

O diretor de um veículo de comunicação digital peruano sobreviveu a um atentado com explosivos contra sua residência, denunciou nesta terça-feira (14) o sindicato de jornalistas. O comunicador Carlos Mesías, diretor jornalístico da Central de Notícias, um meio de comunicação da região de Lima, foi alvo pela terceira vez de um ataque neste ano, de acordo com a Associação Nacional de Jornalistas do Peru (ANP).

Na segunda-feira, dois indivíduos em uma moto lançaram uma granada contra a residência de Mesías, na cidade de Huaral, cerca de 70 km ao norte de Lima, informou a organização em comunicado. Embora Mesías e sua família tenham saído ilesos, a explosão "destruiu a fachada do imóvel", disse a Central de Notícias em sua página no Facebook. "Na próxima, o matam!", sinalizou o meio de comunicação, ao defender que o ataque representa risco "para todos aqueles que se atrevem a investigar, denunciar ou expor corruptos e organizações criminosas". No comunicado da ANP, Mesías denunciou a falta de proteção estatal, apesar de ser vítima de ameaças por parte de uma "rede criminosa dedicada ao tráfico de terrenos em Huaral".